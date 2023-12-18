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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон набрал очки в 15-м матче подряд – 2+2 с «Сан-Хосе». Он 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» с 2+ такими сериями

Форвард «Колорадо» повторил свой личный рекорд по продолжительности результативной серии в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (6:2).

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