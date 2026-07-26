Эала о том, почему не сыграет в паре с Винус в Вашингтоне: «Пока у меня нет возможности выкладываться на полную и в одиночке, и в паре»

Александра Эала объяснила, почему не сыграет в паре с Винус Уильямс на пятисотнике в Вашингтоне. В июне они вместе дошли до четвертьфинала в Бад-Хомбурге, но в Вашингтоне американка выступит вместе с Дианой Шнайдер.
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