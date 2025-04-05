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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Баварии» Фройнд о Мюллере: «Никаких трюков, никакой показухи, только невероятное чутье и экстраординарное понимание игры. Таких, как он, больше никогда не будет»

Сегодня 35-летний полузащитник объявил, что покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.  «Томас Мюллер: никаких трюков, никакой показухи, только невероятное чутье и экстраординарное понимание игры – настоящий футболист.

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