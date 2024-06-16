Куда сходить: интересные мероприятия 17 июня в Крыму

ВЫСТАВКА Крымский этнографический музей (Симферополь, ул Пушкина, 18) «Традиционные мотивы крымских армян» 6+ 17 июня, 9:00 -18:00 В выставочном пространстве демонстрируется около 100 предметов материальной и духовной культуры крымских армян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии