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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 17 июня в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 17 июня в Крыму

ВЫСТАВКА Крымский этнографический музей (Симферополь, ул Пушкина, 18) «Традиционные мотивы крымских армян» 6+ 17 июня, 9:00 -18:00 В выставочном пространстве демонстрируется около 100 предметов материальной и духовной культуры крымских армян.

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