Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего

Как сообщает Figaro со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Габриэля Атталя, страна повысила уровень террористической угрозы до наивысшего после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поступления информации об угрозах совершения терактов на территории Франции.
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