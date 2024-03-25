Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего

Как сообщает Figaro со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Габриэля Атталя, страна повысила уровень террористической угрозы до наивысшего после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поступления информации об угрозах совершения терактов на территории Франции.