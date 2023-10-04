Во Владивостоке рассказали о принципах модернизации библиотечной системы

Директор Владивостокской централизованной библиотечной системы (ВЦБС) Игорь Филиппов рассказал, что в последние годы городские и краевые власти уделяют большое внимание модернизации системы библиотечных пространств в регионе.
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