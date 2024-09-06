Политика как он...
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Российская атака по украинскому учебному центру в Полтаве показала, что гиперзвуковые ракеты ВС РФ невозможно перехватить, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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