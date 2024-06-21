Прыжок как попытка улететь: «Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления

Нет времени объяснять: аниме-канал «Покебол с предсказанием» предлагает вспомнить первый авторский проект Мамору Хосоды, покорившего в середине нулевых студию Madhouse («Нана», «Тетрадь смерти») и зрителей по всему миру.
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