Замглавы Каменска-Шахтинского получил условный срок за мошенничество

Бывшего чиновника признали виновным в преступлении.Как сообщает Telegram-канал "Выстрел в голову", бывший заместитель главы администрации Каменска-Шахтинского по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства Роман Кравцов признан виновным в мошенничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии