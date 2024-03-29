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Царьград

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Замглавы Каменска-Шахтинского получил условный срок за мошенничество

Замглавы Каменска-Шахтинского получил условный срок за мошенничество

Бывшего чиновника признали виновным в преступлении.Как сообщает Telegram-канал "Выстрел в голову", бывший заместитель главы администрации Каменска-Шахтинского по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства Роман Кравцов признан виновным в мошенничестве.

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