Суд признал Бандеру, Шухевича, ОУН* и УПА** пособниками нацистской Германии

Тверской районный суд Москвы признал Бандеру, Шухевича, Организация украинских националистов (ОУН*) и Украинская повстанческая армия (УПА)** пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
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