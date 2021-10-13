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Back 4 Blood побила рекорды Left 4 Dead и Left 4 Dead 2 по онлайну в Steam

Back 4 Blood побила рекорды Left 4 Dead и Left 4 Dead 2 по онлайну в Steam

Вчера на PC и консолях вышел кооперативный шутер Back 4 Blood. Студии Turtle Rock сходу удалось побить рекорд онлайна, установленный как Left 4 Dead, так и Left 4 Dead 2.

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