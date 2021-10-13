Back 4 Blood побила рекорды Left 4 Dead и Left 4 Dead 2 по онлайну в Steam

Вчера на PC и консолях вышел кооперативный шутер Back 4 Blood. Студии Turtle Rock сходу удалось побить рекорд онлайна, установленный как Left 4 Dead, так и Left 4 Dead 2.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Задорнов был прав, или что показала беседа Путина с американской журналисткой
Свежие комментарии