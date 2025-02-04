США возобновили приостановленные поставки военной помощи Украине Соединенные Штаты возобновили поставки оружия на Украину, приостановленные в последние дни.
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США возобновили приостановленные поставки военной помощи Украине Соединенные Штаты возобновили поставки оружия на Украину, приостановленные в последние дни.
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