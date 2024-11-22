На базе Новоаннинского детского сада №1 прошёл традиционный конкурс чтецов на тему "Моя семья", которому в этом году исполнилось 10 лет.
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На базе Новоаннинского детского сада №1 прошёл традиционный конкурс чтецов на тему "Моя семья", которому в этом году исполнилось 10 лет.