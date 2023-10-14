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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миленко Богичевич: «Для победы над «Енисеем» нужно быть максимально сконцентрированными и показать нашу энергию»

Главный тренер «Автодора», Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Енисеем». «Подготовка к этой игре ничем не отличается от других – мы разрабатываем план как по игре в нападении, так и в защите против конкретного оппонента, проводим анализ последних игр «Енисея».

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