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ЦБ рассчитывает вернуться к цели по инфляции в 4% в середине 2025 года

ЦБ рассчитывает вернуться к цели по инфляции в 4% в середине 2025 года

По словам зампреда Банка России Заботкина, Центробанк, вероятно, будет обсуждать повышение ключевой ставки в июле до 17% или 18%Банк России ожидает, что пик годовой инфляции будет достигнут в июле, а снижение ожидается в сентябре.

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