В России обвалились продажи электромобилей

Портал Drom.ru проанализировал спрос на «зелёные» автомобили и подвёл неутешительные итоги. Из-за ограничений параллельного импорта с 1 февраля 2024 года доля электрокаров в общем объёме продаж снизилась с 1,78 до 1,1 процента.