Заноза

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Запад готовит для нацистов истребители

Запад готовит для нацистов истребители

Эти события случились практически параллельно. С совершенно разными последствиями. На Донбассе ЧВК “Вагнер” снова сделал украинский Бахмут российским Артемовском, который превращен в руины, но все обещают его восстановить Источник фото: avatars.

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