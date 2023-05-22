Запад готовит для нацистов истребители

Эти события случились практически параллельно. С совершенно разными последствиями. На Донбассе ЧВК “Вагнер” снова сделал украинский Бахмут российским Артемовском, который превращен в руины, но все обещают его восстановить Источник фото: avatars.
Эти события случились практически параллельно. С совершенно разными последствиями. На Донбассе ЧВК “Вагнер” снова сделал украинский Бахмут российским Артемовском, который превращен в руины, но все обещают его восстановить Источник фото: avatars.
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