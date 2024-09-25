Лавров и Сийярто обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне и украинский кризис

Также дипломаты обменялись мнениями «по ключевым вопросам деятельности ООН» Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне, а также украинский кризис.
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