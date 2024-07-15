Рядовой Куваев под обстрелами снабжал отряды ВС РФ снарядами и увозил раненных

В течение нескольких дней подряд рядовой Леонид Куваев помогал нашим подразделениям в бою. Не страшась постоянных обстрелов, он подвозил на передовые позиции боеприпасы и помогал эвакуировать раненных, успешно маневрировал во время минометных и артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.