Рядовой Куваев под обстрелами снабжал отряды ВС РФ снарядами и увозил раненных

В течение нескольких дней подряд рядовой Леонид Куваев помогал нашим подразделениям в бою. Не страшась постоянных обстрелов, он подвозил на передовые позиции боеприпасы и помогал эвакуировать раненных, успешно маневрировал во время минометных и артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии