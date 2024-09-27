В Китае самое резкое падение прибыли промпредприятий с апреля 2023 года

Прибыль промпредприятий Китая упала на 17,8% в августе по сравнению с прошлым годом. Это стало самым значительным снижением более чем за год, показали данные Национального бюро статистики в пятницу, 27 сентября, на которые ссылается CNBC.
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