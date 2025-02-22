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Царьград

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Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике

Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике

Михаил Дегтярёв подтвердил назначение Татьяны Сергаевой на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

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