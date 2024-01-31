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ЦБ РФ: проблема разморозки активов инвесторов РФ может сохраниться в 2025 году

ЦБ РФ: проблема разморозки активов инвесторов РФ может сохраниться в 2025 году

Банк России в этом году продолжит работать над разблокировкой активов российских инвесторов, однако проблема может остаться и в 2025-м, предупредила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

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