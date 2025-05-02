Китай начал эксплуатацию уникального подводного беспилотника с ИИ

В китайском городе Чжухай состоялась презентация «Синего кита» — новаторского высокоскоростного беспилотного подводного аппарата, не имеющего аналогов в мире, о чем сообщило издание South China Morning Post.
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