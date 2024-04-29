Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Страстная неделя: значение каждого дня, что можно есть, запреты

Страстная неделя: значение каждого дня, что можно есть, запреты

В храмах на Страстную седмицу проходят наиболее торжественные службы во всем церковном году Наина Курбанова Страстной называется последняя неделя Великого поста, которая предшествует главному христианскому торжеству — Пасхе или Воскресению Христову.

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