Страстная неделя: значение каждого дня, что можно есть, запреты

В храмах на Страстную седмицу проходят наиболее торжественные службы во всем церковном году Наина Курбанова Страстной называется последняя неделя Великого поста, которая предшествует главному христианскому торжеству — Пасхе или Воскресению Христову.
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