Пациенты с самым опасным гепатитом получат помощь в Новосибирске

Хорошую новость для людей, страдающих гепатитом С, сообщили в региональном минздраве. С 2024 года Новосибирская область будет получать субсидию из федерального бюджета на закупку лекарств, это позволит оказать помощь большему числу пациентов.
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