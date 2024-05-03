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Карпин про 0:1 от «Балтики»: «Когда с 3-4 метров бьем во вратаря или мимо ворот — грешить можно только на реализацию» 

В четверг дончане уступили «Балтике» (0:1) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. — Не хватило удачи, или есть другие причины? — Можно все на удачу свалить, но можно посетовать на спокойствие, мастерство.

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