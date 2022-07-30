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УКРАИНА: НОВОСТИ 30.07.2022 утро

УКРАИНА: НОВОСТИ 30.07.2022 утро

ФОТО: WWW.IMAGO-IMAGES.DE/GLOBALLOOKPRESS "SIEMENS ПОЧИНИЛА НЕ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ": В "ГАЗПРОМЕ" НЕ ПРИНЯЛИ ТУРБИНУ ИЗ КАНАДЫ "Газпром" сообщил, что поставка турбины "Северного потока" из Канады в Германию не соответствует контракту.

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