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Свежие комментарии

Дни трезвости-2025: в Беларуси вводят запрет на продажу алкоголя.

Дни трезвости-2025: в Беларуси вводят запрет на продажу алкоголя.

Ограничения на реализацию продукции с объемной долей этилового спирта 7% и более будут временными. А к инициативе по проведению Дней трезвости присоединяются все больше городов, райцентров и районов страны.

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