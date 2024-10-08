«Вышел из бункера из-за доброты Путина»

Столтенберг рассказал о трусости Зеленского в начале СВО Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил британскому изданию Financial Times, что в начале специальной военной операции не мог поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение нескольких дней, потому что он прятался в бункерах.