«Вышел из бункера из-за доброты Путина»

Столтенберг рассказал о трусости Зеленского в начале СВО Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил британскому изданию Financial Times, что в начале специальной военной операции не мог поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение нескольких дней, потому что он прятался в бункерах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии