Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Не согласен. Они уже имеют юридический статус - ОПГ. И должны иметь все проблемы связанные с эьим статусом!Этнические диаспо...
  • Александр Ляшенко
    Было. учи матчасть.Япония, камикадзе и смертники в дотах и лодках-малютках.«Пусть теперь они...
  • Галина Крейн (казакова)
    ВЕРНО СКАЗАНО!!!До ликвидации Зел...

«Вышел из бункера из-за доброты Путина»

«Вышел из бункера из-за доброты Путина»

Столтенберг рассказал о трусости Зеленского в начале СВО Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил британскому изданию Financial Times, что в начале специальной военной операции не мог поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение нескольких дней, потому что он прятался в бункерах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх