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ISU: решение по командному турниру Игр-2022 соответствует вердикту CAS

ISU: решение по командному турниру Игр-2022 соответствует вердикту CAS

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал официальное заявление, в котором объяснил, почему после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил бронзовые медали командного турнира Олимпийских игр - 2022 получила сборная России, а не канадская команда, которая стала четвертой.

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