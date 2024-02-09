ISU: решение по командному турниру Игр-2022 соответствует вердикту CAS

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал официальное заявление, в котором объяснил, почему после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил бронзовые медали командного турнира Олимпийских игр - 2022 получила сборная России, а не канадская команда, которая стала четвертой.