Мишустин поручил проанализировать эффективность проводимых за государственный счет форумов

Анализом эффективности форумов займутся Минэкономразвития и Минфин. Эту работу следует закончить до 1 декабря 2026 года – должны быть представлены предложения по оптимизации проведения форумов, для которых привлекаются средства федерального бюджета и бюджетов регионов, сообщают в правительстве 7 сентября 2026 года, в понедельник.