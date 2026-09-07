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Мишустин поручил проанализировать эффективность проводимых за государственный счет форумов

Мишустин поручил проанализировать эффективность проводимых за государственный счет форумов

Анализом эффективности форумов займутся Минэкономразвития и Минфин. Эту работу следует закончить до 1 декабря 2026 года – должны быть представлены предложения по оптимизации проведения форумов, для которых привлекаются средства федерального бюджета и бюджетов регионов, сообщают в правительстве 7 сентября 2026 года, в понедельник.

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