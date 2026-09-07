Мишустин поручил проанализировать эффективность проводимых за государственный счет форумов

Анализом эффективности форумов займутся Минэкономразвития и Минфин. Эту работу следует закончить до 1 декабря 2026 года – должны быть представлены предложения по оптимизации проведения форумов, для которых привлекаются средства федерального бюджета и бюджетов регионов, сообщают в правительстве 7 сентября 2026 года, в понедельник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто из мировых ли...
- Гендиректора парк...
- Эфиопия и Эритрея...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым