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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о мыслях после поражения в полуфинале US Open: «Сейчас я уже думаю о следующем сезоне»

Коко Гауфф рассказала, как обычно переживает поражения в важных матчах. Накануне она уступила Елене Рыбакиной в полуфинале US Open – 6:3, 4:6, 4:6.

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