Леонид Слуцкий: «Выплаты европейцам лучше перенаправить на нужды наших военных»

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на днях обратился к правительству России с требованием прекратить выплаты в Парламентскую ассамблею ОБСЕ и направить эти средства на нужды военнослужащих.
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