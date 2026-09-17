В Европе растет интерес к частным рынкам и AI среди институциональных инвесторов

Исследование Morningstar Indexes Asset Owner Perspectives Survey 2026, опубликованное 16 сентября, показывает изменение структуры инвестиционных предпочтений крупных владельцев активов.
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