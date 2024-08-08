Несколько домов обесточат на одной из калужских улиц

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о плановом отключении электроэнергии на одной из улиц Калуги 8 августа с 8:00 до 16:00Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о плановом отключении электроэнергии на одной из улиц Калуги.