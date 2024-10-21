Командир "Аид" пошутил об ущербе, который нанесла западная техника

Русский военный описал иностранную технику ВСУ, используемую под КурскомКомандир отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" рассказал агентству ТАСС, что на Курском направлении уничтожено много западной техники, в том числе танки Abrams и боевые машины Bradley.