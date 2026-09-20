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Царьград

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СК РФ: Авария на трассе М-8 унесла жизни 14 человек

СК РФ: Авария на трассе М-8 унесла жизни 14 человек

11 сентября на трассе М-8 в Архангельской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, лесовоза и легковой машины.

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