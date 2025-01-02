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Личка о «Динамо»: «Мы хотели усилить защиту, но не все пошло так, как хотелось. Не хочу искать оправданий. Нужно работать с теми футболистами, что есть»

Бело-голубые находятся на четвертой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах.

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