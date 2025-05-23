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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Трушкин: «Мне ближе игра Воронцевича и Уайта»

– Все-таки «большие» игроки «Зенита» переигрывают представителей «Локомотива-Кубани». Хантер и Пойтресс чуть лучше смотрятся.

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