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Аргументы и Факты

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Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию.Сегодня в в Гостином дворе собрались не только парламентарии, но и герои специальной военной операции, а также журналисты и съемочные группы, которые будут освещать мероприятие.

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