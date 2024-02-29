Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию.Сегодня в в Гостином дворе собрались не только парламентарии, но и герои специальной военной операции, а также журналисты и съемочные группы, которые будут освещать мероприятие.
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