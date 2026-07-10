Трое туристов перестали выходить на связь в горах Алматы: их нашли спасатели

В Медеуском районе Алматы спасатели ночью провели поисковую операцию на пике Молодежный. Троих туристов, переставших выходить на связь во время восхождения, удалось найти и благополучно спустить с горы, сообщили в МЧС РК.
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