Азербайджан может выйти из Совета Европы

Перспективу покинуть Совет Европы по-прежнему серьезно рассматривает Азербайджан, заявил глава республики Ильхам Алиев 13 июля в рамках своего выступления на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
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