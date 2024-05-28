«Уголь нужен нам, чтобы выжить». Австралия отказалась поставлять на Украину уголь и конфисковывать российские активы

Заместитель премьер-министра страны Ричард Марлз, выступая в эфире радиостанции ABC, заявил, что Австралия окажет помощь Украине, поддержав программы обеспечения ее вооруженных сил снарядами и беспилотниками, но не будет поставлять Киеву уголь.