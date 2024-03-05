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Прокуратура начала проверку ЧП во время учебной тревоги в школе Челябинска

Прокуратура начала проверку ЧП во время учебной тревоги в школе Челябинска

Прокуратура проверит действия педагогов из-за ЧП во время пожарной тревоги в челябинской школе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска проверяет информацию о возможных нарушениях при организации учебного процесса в образовательном учреждении.

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