Прокуратура начала проверку ЧП во время учебной тревоги в школе Челябинска

Прокуратура проверит действия педагогов из-за ЧП во время пожарной тревоги в челябинской школе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска проверяет информацию о возможных нарушениях при организации учебного процесса в образовательном учреждении.