Брусника или клюква: что полезнее?

Диетолог Наталья Круглова рассказала, в чем польза брусники и клюквы, и кому они противопоказаны. На первый взгляд брусника и клюква очень похожи, но различия у них все же есть, включая основания для применения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии