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АиФ Кухня

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Брусника или клюква: что полезнее?

Брусника или клюква: что полезнее?

Диетолог Наталья Круглова рассказала, в чем польза брусники и клюквы, и кому они противопоказаны. На первый взгляд брусника и клюква очень похожи, но различия у них все же есть, включая основания для применения.

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