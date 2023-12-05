На Урале в преддверие морозов локальные коммунальные ЧП

В городах Свердловской области происходят отключения важных ресурсов – уральцы напуганы, ведь уже завтра, по прогнозам синоптиков, ударят морозы до -40 °C, и остаться в такую погоду без света или тепла – равно замерзнуть или понести существенные финансовые потери.
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