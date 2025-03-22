Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ни на что не претендую

Несколько недель назад Интернет взбудоражила рядовая история: во Владивостоке органы опеки отняли пятерых детей у любящей, трезвой и работающей мамы за то, что вся семья ютилась в одной комнате в общежитии.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Очень жаль, что Путин похерил заниматься внутренними проблемами нашей необъятной. А вот в таких случаях надо приехать в этот регион и посмотреть как живёт губернатор и дать этому губернатору время своего визита на переоформления его дома этой семье, а самого губера поставить под микроскоп и посмотреть чем &quot;дышит&quot; этот руководитель. А опыт этого визита перенести на другие регионы, уверен сразу присмиреют и будут суки ампиратору докладывать поистине правдивую инфу. Так бывало в нашей истории не однократно, только &quot;мечом&quot; надо проходить по этим зажравшимся головушкам.
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12 час.
Евгений Рудаков
Нашим... ну очень патриотичным гособжорникам, ой, извините, госдумникам, пора бы давно подумать о законах, которые стоят на защите россиян, особенно многодетных и даже просто очень нуждающихся и... ЗАКОННО!.. обеспечивать их бесплатным жильём. Вспомните, ну о..очень - это по вашему, - ПРОТИВНУЮ советскую власть, которая в первую очередь заботилась о нуждающихся. А вы больше переживаете, как бы на вас не обиделись бедные ваши миллионеры и миллиардеры... Евг. Р-Р.
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12 час.
Alex Nемо
А почему бы не проверить сколько жилищных сертификатов за последние 3 года там получили &quot;ценные&quot; шпециалисты со своими тараканами... И спросить с тех кто эти сертификаты им выдавал!
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4 час.
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