Несколько недель назад Интернет взбудоражила рядовая история: во Владивостоке органы опеки отняли пятерых детей у любящей, трезвой и работающей мамы за то, что вся семья ютилась в одной комнате в общежитии.
Ни на что не претендую
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Иваныч
Очень жаль, что Путин похерил заниматься внутренними проблемами нашей необъятной. А вот в таких случаях надо приехать в этот регион и посмотреть как живёт губернатор и дать этому губернатору время своего визита на переоформления его дома этой семье, а самого губера поставить под микроскоп и посмотреть чем "дышит" этот руководитель. А опыт этого визита перенести на другие регионы, уверен сразу присмиреют и будут суки ампиратору докладывать поистине правдивую инфу. Так бывало в нашей истории не однократно, только "мечом" надо проходить по этим зажравшимся головушкам.
Ответить
12 час.
Евгений Рудаков
Нашим... ну очень патриотичным гособжорникам, ой, извините, госдумникам, пора бы давно подумать о законах, которые стоят на защите россиян, особенно многодетных и даже просто очень нуждающихся и... ЗАКОННО!.. обеспечивать их бесплатным жильём. Вспомните, ну о..очень - это по вашему, - ПРОТИВНУЮ советскую власть, которая в первую очередь заботилась о нуждающихся. А вы больше переживаете, как бы на вас не обиделись бедные ваши миллионеры и миллиардеры... Евг. Р-Р.
Ответить
12 час.
Alex Nемо
А почему бы не проверить сколько жилищных сертификатов за последние 3 года там получили "ценные" шпециалисты со своими тараканами... И спросить с тех кто эти сертификаты им выдавал!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии