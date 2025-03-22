Ни на что не претендую

Иван Иваныч Очень жаль, что Путин похерил заниматься внутренними проблемами нашей необъятной. А вот в таких случаях надо приехать в этот регион и посмотреть как живёт губернатор и дать этому губернатору время своего визита на переоформления его дома этой семье, а самого губера поставить под микроскоп и посмотреть чем "дышит" этот руководитель. А опыт этого визита перенести на другие регионы, уверен сразу присмиреют и будут суки ампиратору докладывать поистине правдивую инфу. Так бывало в нашей истории не однократно, только "мечом" надо проходить по этим зажравшимся головушкам.

Евгений Рудаков Нашим... ну очень патриотичным гособжорникам, ой, извините, госдумникам, пора бы давно подумать о законах, которые стоят на защите россиян, особенно многодетных и даже просто очень нуждающихся и... ЗАКОННО!.. обеспечивать их бесплатным жильём. Вспомните, ну о..очень - это по вашему, - ПРОТИВНУЮ советскую власть, которая в первую очередь заботилась о нуждающихся. А вы больше переживаете, как бы на вас не обиделись бедные ваши миллионеры и миллиардеры... Евг. Р-Р.