На крейсере «Адмирал Нахимов» осуществлён физический пуск ядерного реактора На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» осуществлен физический пуск ядерного реактора.
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На крейсере «Адмирал Нахимов» осуществлён физический пуск ядерного реактора На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» осуществлен физический пуск ядерного реактора.
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