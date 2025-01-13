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Царьград

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Манёвры ВСУ под Николаевом и Херсоном раскрыло подполье: Используют лодки, ходят ночью

Манёвры ВСУ под Николаевом и Херсоном раскрыло подполье: Используют лодки, ходят ночью

О ночных манёврах украинской армии в Николаевской и Херсонской областях сообщает русское подполье.Украинская армия пытается втайне проводить манёвры в Николаевской и Херсонской областях.

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