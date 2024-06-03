«Милая, прости!» — за что попросила прощения Татьяна Тарасова у места захоронения Заворотнюк

На прощальной церемонии с Анастасией Заворотнюк близкие актрисы едва стояли на ногах. Аня (старшая дочка Насти) поддерживала свою бабушку Валентину Борисовну, а рядом шел безжизненный Петр Чернышев с пустым взглядом и отсутствием надежды.
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